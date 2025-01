Исследование: Goulden, Nation, & Read, 1990; Zechmeister, Chronis, Cull, D’Anna, & Healy, 1995.



Согласно исследованию, средний хорошо образованный нейтив знает 20000 языковых семей.

(Языковая семья - это слово в разных частях речи. Play - Player - Playable - три слова, но одна языковая семья)



Исследование: How much vocabulary is needed to use English? Replication of van Zeeland & Schmitt (2012), Nation (2006) and Cobb (2007).



Согласно одному неопубликованному исследованию, на которое ссылается I.S.P. Nation в своей работе: Высокообразованные не-носители английского языка, получающие высшее образование на английском имеют 8000-9000 языковых семей в своём Vocabulary.



Исследование: What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? David Hirsh, Paul Nation, 1992.



В исследовании Дэвид Хирш и Пол Нэйшн посчитали, что для прочтения книги, для подростков нейтивов, было достаточно Vocabulary в размере 5000 языковых семей.



И теперь вишенка на нашем торте. Согласно исследованию от I.S.P. Nation:

3000 семей слов достаточно, чтобы понимать 95% речи в неподготовленной беседе. (Подготовленная - это книги, сериалы и т.п).



3000 - это мизерное количество. 80% из вас если пройдут любой адекватный тест на определение словарного запаса увидят, что ваш составляет БОЛЬШЕ.