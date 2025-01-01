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языковой коучинг курс

Ты получишь Fluent English для западного оффера за 3 месяца

Этого можно достичь через обретение доступной и простой речи и достижение спокойствия, во время разговора на английском
Проверенная методология
Я проверил методологию на уровнях от А2 до B2 и везде она сработала и сконвертировалась во Fluent English и оффер. Для высоких уровней я создам подгруппу и буду давать задания с ПОВЫШЕННЫМ уровнем сложности
Ощутимый результат
7 из 10 приходящих ко мне клиентов, до начала работы были уверены, что это невозможно. Теперь их мнение можно прочитать в моих отзывах
языковой коучинг курс
Акцент на сильных сторонах
Я научу как убрать все сигналы слабого языка и как акцентировать сильные стороны
Языковой коучинг нужен IT и Digital seniors специалистам, которые хотят работать с западным рынком, жить в странах с английским языком, вести собственный бизнес
МНЕ ДОВЕРЯЮТ СОТРУДНИКИ

За счёт чего получается за 3 месяца достичь Fluent

Я расскажу в этом блоке про исследования, которые стали фундаментом моей методологии и когнитивные искажения, полученные нами за десятилетия изучения языка

модули

Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
темы еженедельных видео
  • 1
    Привычки и дисциплина: как заниматься каждый день не заставляя себя
  • 2
    Четыре уровня упражнения для Speaking
  • 3
    Предлоги
  • 4
    Забывание слов: как избавиться навсегда
  • 5
    Фразовые глаголы: понимание без заучивания
  • 6
    Упражнения Listening
  • 7
    Избавляемся от страха ошибки: как не готовиться к каждому разговору
  • 8
    В английском давно нет частей речи: показываю как пользоваться
  • 9
    Словарный запас: закрываем проблему за 4 месяца навсегда
  • 10
    Самоценность и её огромное влияние на язык
  • 11
    Как "растягивается" смысл слов в английском
  • 12
    Английский на собеседовании: как показать высокий уровень идеальный для найма
  • 13
    Как разговаривают международные СЕО, сколько ошибок допускают и какой уровень нужен
примеры сессий
Таким образом, мы приведём твой английский в идеально подходящий для работы с международным рынком. Как получилось у них...
отзывы
Лидия Дорохова
Руководитель проекта
От абсолютной неуверенности в себе и "вяленького английского" до "свободно говорю на англе, отлично пошло изучение китайского и чувствую себя по-настоящему крутой"

С Игорем работала и в English-коучинге и в life-коучинге. До: я на дне, жить не хочу. После: я классная, все классные, хочу жить и развиваться. Ощутила свою ценность, свободно общаюсь на английском с иностранцами (а раньше пОтом покрывалась от волнения) и на китайском я тоже свободно общаюсь (допэффект инглиш-коучинга). Раньше я называла себя "ноль без палки" и якобы не имела достижений, боялась людишек, не могла поплакать даже дома. Мои достижения (их оказался целый вагон) теперь оцифрованы и регулярно фиксируются. Появились хобби - стрельба из лука, цели на развитие, полезные привычки, устойчиво привитые по методике Игоря, а недавно я выдала перфоманс: надела классное платье, пошла на тусовку HRD, HRBP и собственников, общалась с ними на равных, брала их контакты и своё резюме им рассылала. Вот такая я красотка! Игорь, спасибо тебе! Мне с тобой было комфортно и тепло!
Лидия Дорохова
Руководитель проекта
От абсолютной неуверенности в себе и "вяленького английского" до "свободно говорю на англе, отлично пошло изучение китайского и чувствую себя по-настоящему крутой"

С Игорем работала и в English-коучинге и в life-коучинге. До: я на дне, жить не хочу. После: я классная, все классные, хочу жить и развиваться. Ощутила свою ценность, свободно общаюсь на английском с иностранцами (а раньше пОтом покрывалась от волнения) и на китайском я тоже свободно общаюсь (допэффект инглиш-коучинга). Раньше я называла себя "ноль без палки" и якобы не имела достижений, боялась людишек, не могла поплакать даже дома. Мои достижения (их оказался целый вагон) теперь оцифрованы и регулярно фиксируются. Появились хобби - стрельба из лука, цели на развитие, полезные привычки, устойчиво привитые по методике Игоря, а недавно я выдала перфоманс: надела классное платье, пошла на тусовку HRD, HRBP и собственников, общалась с ними на равных, брала их контакты и своё резюме им рассылала. Вот такая я красотка! Игорь, спасибо тебе! Мне с тобой было комфортно и тепло!
Роман Зварич
Project manager | Product manager in FORTIS Digital Solutions (Dubai)
От трясущихся от страха рук и работы в продуктом в Пятёрочке до Head of Product и найма международных команд.

Я рад написать отзыв об Игоре как о языковом коуче. Игорь – настоящий профессионал и эксперт в области языкового коучинга.
С тех пор, как я начал заниматься с Игорем, мой уровень английского языка заметно улучшился. Его подход к обучению очень индивидуален и эффективен. Он не только помог мне расширить мой словарный запас, но и научил меня уверенно выражать свои мысли и идеи на английском языке.

Игорь не только прекрасно владеет языком, но и обладает уникальными коучинговыми скиллами. Его уроки всегда интересны и практичны. Он структурирует материал таким образом, чтобы максимально экономить мое время и сосредотачивается на наиболее важных аспектах языка.
Игорь всегда идет навстречу моим потребностям и целям. Он разработал индивидуальную программу обучения, которая помогла мне достичь языковых целей быстрее, чем я ожидал.

Важно отметить, что Игорь не просто учит язык; он вдохновляет своих учеников постоянно совершенствоваться. Его энтузиазм и открытость создают позитивную атмосферу на уроках.
Я горжусь тем, как далеко я продвинулся в изучении английского языка благодаря Игорю. Я очень рекомендую его всем, кто хочет достичь высокого уровня владения иностранным языком.

Спасибо, Игорь, за ценные советы и поддержку!
Александр Пекин
CPO in Stealth Startup
От 15 лет бесконечной учёбы языка и тряски до собственного стартапа с американскими инвестициями.

Занимался английским уже много лет, иногда чаще иногда реже, но никак не мог начать нормально разговаривать, тесты показывали всё время B1-B2. Во мне уже укоренилось ощущение, что языки — это просто «не моё» и на английском я не смогу говорить никогда.

Как же мне повезло, что я наткнулся на пост Игоря про английский.
Спустя чуть меньше 3-х месяцев нашей с Игорем не интенсивной работы я созваниваюсь с англоязычными людьми, которые дают мне хвалебные отзывы о моём английском. Сейчас я общаюсь без проблем и стресса, смотрю сериалы, читаю статьи, тесты стали показывать C1.
Это может звучат как волшебство, для меня это так и ощущается, после стольких лет мучений, но на деле это просто результат нашей с Игорем совместной работы.

Но мне повезло ещё больше потому, что Игорь применяет свои навыки, как сильнейшего коуча, не только чтобы помочь заговорить на английском, но, и чтобы помочь мне выстроить мои границы, выстроить комфортный для меня work|life баланс и начать двигаться в нужном для меня направлении.
Мои настоятельнейшие рекомендации всем поработать с Игорем, уверяю, что все вложение кратно окупятся в кратчайшие сроки.

Игорь, тебе моя искренняя благодарность!
Натия Пациашвили
Marketing Project manager in Lev Haolam (Israel)
От панической атаки и стыда за каждую ошибку на звонке до уверенных презентаций и продажи своих услуг на английском.

Я рад написать отзыв об Игоре как о языковом коуче. Игорь – настоящий профессионал и эксперт в области языкового коучинга.
С тех пор, как я начал заниматься с Игорем, мой уровень английского языка заметно улучшился. Его подход к обучению очень индивидуален и эффективен. Он не только помог мне расширить мой словарный запас, но и научил меня уверенно выражать свои мысли и идеи на английском языке.

Игорь не только прекрасно владеет языком, но и обладает уникальными коучинговыми скиллами. Его уроки всегда интересны и практичны. Он структурирует материал таким образом, чтобы максимально экономить мое время и сосредотачивается на наиболее важных аспектах языка.
Игорь всегда идет навстречу моим потребностям и целям. Он разработал индивидуальную программу обучения, которая помогла мне достичь языковых целей быстрее, чем я ожидал.

Важно отметить, что Игорь не просто учит язык; он вдохновляет своих учеников постоянно совершенствоваться. Его энтузиазм и открытость создают позитивную атмосферу на уроках.
Я горжусь тем, как далеко я продвинулся в изучении английского языка благодаря Игорю. Я очень рекомендую его всем, кто хочет достичь высокого уровня владения иностранным языком.

Спасибо, Игорь, за ценные советы и поддержку!
Артур Салихов
Product manager in Lifestream Inc
За 10 встреч от "У меня слабенький B2" до "Я презентую наш продукт китайцам на английском без проблем".

Обратился к Игорю за помощью в улучшении разговорного английского. Несмотря на годы изучения в школе и институте, разные разговорные группы, я все еще не был полностью уверен в своем уровне. С Игорем мы систематически работали над привычками, анализировали причины сложностей и применяли индивидуальный подход в устранении барьеров.

Результаты стали заметны уже после нескольких занятий: стресс при общении, пересказе и записи видео существенно уменьшился. Нет больше необходимости беспокоиться о грамматике или сложных мыслях. Главное - быть понятым.
Евгения Чернышева
HR manager | HR Lead in KoronaPay Europe
От бесконечной учёбы языка длинной всю жизнь до свободного разговора и лёгкости в языке.

Очень рада, что наткнулась на страницу Игоря и решила вписаться в новый для меня формат. Всю свою осознанную взрослую жизнь учила английский, а прогресса почти не было, либо очень волнообразно с постоянными откатами назад. Поэтому решила, что нужно пробовать что-то новое. Игорь работает не столько над нашими навыками, сколько с головой и привычками, что автоматически влияет и на общий прогресс.
Еще одно важное для меня открытие – язык не нужно учить, его нужно просто использовать, а не ждать, пока подтянется словарный запас или каким-то чудесным образом начну понимать нэйтивов. Все придет по ходу практики.

Игорь неравнодушный, внимательный и вовлеченный, и притягивает таких же людей. На занятиях всегда легкая, приятная атмосфера, не бывает скучно. В общем, highly recommend!
Анастасия Кузьменко
QA Engineer
Очень благодарна Игорю за его инновационный подход к изучению языков и не только!
Два месяца назад когда я пришла на курс по английскому я боялась открыть свой рот и заговорить на английском так как думала, что чего-то не знаю!
На данный момент могу спокойно общаться и не бояться ошибиться! Игорь помог найти корень причины и научил с этим работать, дал много инструментов как легко и быстро учить английский и главное перестать его ненавидеть! Очень рада, что обратилась к Игорю и решила проблему которую не могла решить больше 2-х лет! СПАСИБО!
Ник Бушук
Senior Project Manager
Обратился к Игорю за помощью с разговорным английским. Он помог мне свободно заговорить, чего не удавалось долгое время. Объяснил как эффективно продолжать учить язык. Да и сами занятия пролетали незаметно, было очень интересно и динамично, никакой нудятины.
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