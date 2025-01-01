От 15 лет бесконечной учёбы языка и тряски до собственного стартапа с американскими инвестициями.



Занимался английским уже много лет, иногда чаще иногда реже, но никак не мог начать нормально разговаривать, тесты показывали всё время B1-B2. Во мне уже укоренилось ощущение, что языки — это просто «не моё» и на английском я не смогу говорить никогда.



Как же мне повезло, что я наткнулся на пост Игоря про английский.

Спустя чуть меньше 3-х месяцев нашей с Игорем не интенсивной работы я созваниваюсь с англоязычными людьми, которые дают мне хвалебные отзывы о моём английском. Сейчас я общаюсь без проблем и стресса, смотрю сериалы, читаю статьи, тесты стали показывать C1.

Это может звучат как волшебство, для меня это так и ощущается, после стольких лет мучений, но на деле это просто результат нашей с Игорем совместной работы.



Но мне повезло ещё больше потому, что Игорь применяет свои навыки, как сильнейшего коуча, не только чтобы помочь заговорить на английском, но, и чтобы помочь мне выстроить мои границы, выстроить комфортный для меня work|life баланс и начать двигаться в нужном для меня направлении.

Мои настоятельнейшие рекомендации всем поработать с Игорем, уверяю, что все вложение кратно окупятся в кратчайшие сроки.



Игорь, тебе моя искренняя благодарность!