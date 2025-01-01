Исследование: Goulden, Nation, & Read, 1990; Zechmeister, Chronis, Cull, D’Anna, & Healy, 1995.
Согласно исследованию, средний хорошо образованный нейтив знает 20000 языковых семей.
(Языковая семья - это слово в разных частях речи. Play - Player - Playable - три слова, но одна языковая семья)
Исследование: How much vocabulary is needed to use English? Replication of van Zeeland & Schmitt (2012), Nation (2006) and Cobb (2007).
Согласно одному неопубликованному исследованию, на которое ссылается I.S.P. Nation в своей работе: Высокообразованные не-носители английского языка, получающие высшее образование на английском имеют 8000-9000 языковых семей в своём Vocabulary.
Исследование: What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? David Hirsh, Paul Nation, 1992.
В исследовании Дэвид Хирш и Пол Нэйшн посчитали, что для прочтения книги, для подростков нейтивов, было достаточно Vocabulary в размере 5000 языковых семей.
И теперь вишенка на нашем торте. Согласно исследованию от I.S.P. Nation:
3000 семей слов достаточно, чтобы понимать 95% речи в неподготовленной беседе. (Подготовленная - это книги, сериалы и т.п).
3000 - это мизерное количество. 80% из вас если пройдут любой адекватный тест на определение словарного запаса увидят, что ваш составляет БОЛЬШЕ.