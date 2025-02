Да что такое эти ваши самоценность и самооценка?

Сдал ЕГЭ на хороший балл +1 самоценности

Выучил язык +2 самоценности

Сделал успешный бизнес +3 самоценности

Провалил бизнес -2 самоценности

Провалил ЕГЭ -1 самоценности

Я всегда буду говорить самоценность, слово самооценка забито мифами, странными методологиями и имеет слишком запутанный и широкий вайб.В идеальном мире мы берёт базовый уровень самоценности допустим 5 из 10 и дальше принимаем каждое достижение и результат как способ укрепить свою самоценность и вырасти.В целом всё логично, понятно и честно.Пока мы не видеальном мире, такие ситуации встречаются очень редко. Часто люди с огромным количеством достижений и результатов внутри ощущают себя слабыми, никчемными, неудачниками.И чем больше они себя так чувствуют, тем больше стараются достигать ещё больше. Только сколько бензина не наливай в дырявый бензобак - наполнить его нельзя.С каждым годом такой жизни энергии и желания что-то делать будет становится все меньше. Психика считает, что мы обещаем ей достичь успеха и почувствовать себя крутым, но раз за разом достигая.. ощущения нет. И она начнёт мешать. Лениться, прокрастинировать, сомневаться в целях.При чем далеко не всегда мы показываем это ощущение НЕуспешности снаружи. Иногда да, по нам видно. Иногда мы ТАК МНОГО достигаем, что когда говорим что-то вроде “у меня ничего не получается” , - собеседники думают, что мы прибедняемся и напрашиваемся на комплименты.. Хотя мы чувствуем именно так.В другой же ситуации человек выберет стратегию - всегда бахвалиться и говорить какой я крутой. Где-то глубоко внутри веря: “Если я смогу всех убедить, что я супер крут, то сам тоже в это поверю”. Fake it till you make it (Ври, пока не станет правдой).