Да что такое эти ваши самоценность и самооценка?

Представьте, что ваше ощущение - это пружина. Она всегда прижата вниз и хочет “выстрелить” до уровня ваших достижений (кстати именно это происходит, когда такой человек выпивает и начинает “бахвалиться”. Блокер слетает и пружина выстреливает. И человек начинает чувствовать себя недооцененным. Всем рассказывать про все свои достижения и результаты. Хоть и в не самой красивой форме).



Так вот, пружина самоценности прижимается двумя вышеописанными механизмами.



“Ух ты, у тебя красивая прическа” - фраза должна дать +1 к самоценности, но мы РЕЗКО обесцениваем ее, чтобы этого не произошло фразой: “Да ничего особенного”.



А теперь представьте, что вы сделали так 10 000 раз. Или 100 000.. Сто тысяч раз вы сказали себе, что в вас.. ничего особенного. Результаты у вас из-за удачи, команды, погоды, слабых соперников. Ура.. Вы себя в этом убедили.



Перфекционизм же изначально устанавливает НАСТОЛЬКО высокие требования в задаче, которым на старте соответствовать физически невозможно. То есть любой результат не идеальный ощущается нами как провал, а идеальный мы обесцениваем.



На выходе у нас игра в которой нет правильного ответа. В которой просто нельзя выиграть. Сколько не заливай достижений в дырявый бензобак..



Обычно вся эта история берёт корни из детства. Частый вариант - родители ужасно реагирующие на двойки, но на пятерки реагируют как на данность: “Так и должно быть”.



У нас искажается реальность и мы видим только два варианта “плохо” и “так и должно быть”. Варианта “Круто” просто нет. При чем совершенно необязательно иметь абьюзивных и злых родителей. Более того, они даже могут не ругать нас, а просто вскользь говорит подобные фразы. И ДАЖЕ НЕ НАМ.. Мама говорящая отцу, что-то подобное 100% повлияет на нас.



Но детство давно закончилось, если вы с мамой не говорите по 5 часов в день по телефону - то теперь вы носитель этих прекрасных установок и вы их кормите и лелеете.



