 
самоценность
Сообщить о баге

Да что такое эти ваши самоценность и самооценка?

Для начала в этой статье самооценка = самоценность.
Я всегда буду говорить самоценность, слово самооценка забито мифами, странными методологиями и имеет слишком запутанный и широкий вайб.

Итак самоценность - это ощущение насколько я крутой.

В идеальном мире мы берёт базовый уровень самоценности допустим 5 из 10 и дальше принимаем каждое достижение и результат как способ укрепить свою самоценность и вырасти.

  • Сдал ЕГЭ на хороший балл +1 самоценности
  • Выучил язык +2 самоценности
  • Сделал успешный бизнес +3 самоценности

  • Провалил бизнес -2 самоценности
  • Провалил ЕГЭ -1 самоценности

В целом всё логично, понятно и честно.

Пока мы не в Казахстане идеальном мире, такие ситуации встречаются очень редко. Часто люди с огромным количеством достижений и результатов внутри ощущают себя слабыми, никчемными, неудачниками.
И чем больше они себя так чувствуют, тем больше стараются достигать ещё больше. Только сколько бензина не наливай в дырявый бензобак - наполнить его нельзя.

С каждым годом такой жизни энергии и желания что-то делать будет становится все меньше. Психика считает, что мы обещаем ей достичь успеха и почувствовать себя крутым, но раз за разом достигая.. ощущения нет. И она начнёт мешать. Лениться, прокрастинировать, сомневаться в целях.

При чем далеко не всегда мы показываем это ощущение НЕуспешности снаружи. Иногда да, по нам видно. Иногда мы ТАК МНОГО достигаем, что когда говорим что-то вроде “у меня ничего не получается” , - собеседники думают, что мы прибедняемся и напрашиваемся на комплименты.. Хотя мы чувствуем именно так.

В другой же ситуации человек выберет стратегию - всегда бахвалиться и говорить какой я крутой. Где-то глубоко внутри веря: “Если я смогу всех убедить, что я супер крут, то сам тоже в это поверю”. Fake it till you make it (Ври, пока не станет правдой).

Какие проблемы будут с низкой самоценностью
Жизнь такого человека полна противоречий и контринтуитивных вещей.

Мы одновременно супер успешные:
  1. Внимание противоположного пола
  2. Спортивные достижения
  3. Шикарные карьеры
  4. Популярность
  5. Бизнесы
И со стороны нас видят как сыновей\дочерей маминой подруги. На нас хотят равняться, спрашивают советов.. Но сами мы даже 10% своей крутости не ощущаем.
Мы панически скачем от одного занятия до другого. От программирования до йоги, от легкой атлетики до стихосложения только чтобы добиться успеха там побыстрее… ииииии.. через пару часов или дней потерять это ощущение.

При чем чем дальше, тем короче у нас сохраняется удовлетворение.

В 27 лет я решил освоить программирование. Никогда не кодил, ничего не понимал. Вообще не верил в успех. Через 20 часов я уже умел писать простые приложения на ОЧЕНЬ сложном языке программирования для новичков. Я наслаждался этим 20 минут. 20 часов труда, стресса и обучения на 20 минут кайфа…

Страшно было бы представить сколько это длилось бы в мои 37 лет… 20 секунд?

В 95% случаев человек с низкой самоценностью не сможет:
  1. Вести блог
  2. Делать бизнес
  3. Быть экспертом
  4. Продавать свои услуги
  5. Начать новое занятие, без пинка
  6. Хорошо проходить собеседования
  7. Ошибаться, не чувствуя себя дураком

Как понять что у тебя низкая самоценность
Есть много ярких и малых триггеров. Я постараюсь перечислить все, что знаю и замечаю. Заметили пару - можно сделать вывод:

  • Рефералы - наше всё
Работу находите чаще всего по рекомендации. Клиенты приходят по рекомендации.

  • Обучение бывает формой прокрастинации
Вместо сделать резюме часто выбираем пройти очередной курс

  • Я задаю вопрос, ответь: “Ты крут(а)?”
Если в голове возникли ответы вроде: “Смотря в чём, очевидно нет, ну это с кем сравнивать” - или при ответе “Да” - появилось неприятное ощущение стыда. Это самые яркие сигналы.

  • Идея составить резюме вызывает у тебя панику (там же типо ДОСТИЖЕНИЯ писать надо)

  • Давно хочешь бизнес, но пока не готов
Пока может тянуться и до 10 лет…

  • “Щас я сделаю _____ и точно начну"
  1. Куплю айфон для съемок рилс
  2. Пройду курс для ведения блога
  3. Получу вышку в маркетинге прежде чем начать бизнес
  4. Составлю план на 10 лет и тогда точно начну

  • Отражаешь, зашучиваешь, меняешь тему, игнорируешь комплименты
  1. “У тебя красивый пиджак” - “Да у тебя красивее”
  2. “Классная причёска” - “Да, за 200 рублей сделал”
  3. “Хорошо выполнил тестовое” - “Да оно простое было”

  • После выполнения любой задачи всплывает мысль
“Надо было быстрее\лучше\сильнее сделать”

  • Я ненавижу собеседования. Они как экзамен

Если хотя бы 3 раза получилось сказать “да, это я” - ты знаешь ответ. Но есть большой плюс. Это значит что проблема ДАВНО мешает тебе жить и теперь ты точно знаешь как её описать. И чуть ниже разберемся как решить.

Какие причины низкой самоценности
Причин низкой самоценности в данном контексте всего лишь две. В реальности бывает больше - например у человека РЕАЛЬНО нет достижений. И именно так вы подумали про себя, прочитав эту строку, вот только эту статью попросту не может читать такой человек.

Она ему никогда не попадётся или он прочитает две строки и выйдет. Он не найдет здесь себя.

Вернемся к началу - две причины:
  • Перфекционизм
  • Обесценивание
Всего лишь две. Вот так просто.

Представьте, что ваше ощущение - это пружина. Она всегда прижата вниз и хочет “выстрелить” до уровня ваших достижений (кстати именно это происходит, когда такой человек выпивает и начинает “бахвалиться”. Блокер слетает и пружина выстреливает. И человек начинает чувствовать себя недооцененным. Всем рассказывать про все свои достижения и результаты. Хоть и в не самой красивой форме).

Так вот, пружина самоценности прижимается двумя вышеописанными механизмами.

“Ух ты, у тебя красивая прическа” - фраза должна дать +1 к самоценности, но мы РЕЗКО обесцениваем ее, чтобы этого не произошло фразой: “Да ничего особенного”.

А теперь представьте, что вы сделали так 10 000 раз. Или 100 000.. Сто тысяч раз вы сказали себе, что в вас.. ничего особенного. Результаты у вас из-за удачи, команды, погоды, слабых соперников. Ура.. Вы себя в этом убедили.

Перфекционизм же изначально устанавливает НАСТОЛЬКО высокие требования в задаче, которым на старте соответствовать физически невозможно. То есть любой результат не идеальный ощущается нами как провал, а идеальный мы обесцениваем.

На выходе у нас игра в которой нет правильного ответа. В которой просто нельзя выиграть. Сколько не заливай достижений в дырявый бензобак..

Обычно вся эта история берёт корни из детства. Частый вариант - родители ужасно реагирующие на двойки, но на пятерки реагируют как на данность: “Так и должно быть”.

У нас искажается реальность и мы видим только два варианта “плохо” и “так и должно быть”. Варианта “Круто” просто нет. При чем совершенно необязательно иметь абьюзивных и злых родителей. Более того, они даже могут не ругать нас, а просто вскользь говорит подобные фразы. И ДАЖЕ НЕ НАМ.. Мама говорящая отцу, что-то подобное 100% повлияет на нас.

Но детство давно закончилось, если вы с мамой не говорите по 5 часов в день по телефону - то теперь вы носитель этих прекрасных установок и вы их кормите и лелеете.

Мифы о самоценности
  1. Если человек постоянно хвастается то у него завышенная самооценка (самоценность) - собачий бред. Бред разбиваемый простой цитатой из Игры Престолов “Если человеку нужно говорить Я КОРОЛЬ, то королем он не является”
  2. Исправление самоценности - это всегда аффирмации. Аффирмации, сектантская тема с “Ты избран Богом. У тебя от природы талант” - это способ укатиться в другую сторону - в высокую самоценность, НЕ ОСНОВАННУЮ на реальности.
  3. Внешняя уверенность в себе - признак высокой самоценности. Я прошёл в своей жизни 100+ собеседований. На каждом третьем я получал предложение о работе и всегда сильно рос в зарплате. Чувствовал ли я себя крутым настолько? Нет. Говорил ли я правду на собесах? Да. Чувствовал ли что я вру? Да. Выглядел я уверенно? 200%.
  4. Высокая самоценность появляется от достижений. Вся статья про то, что всё сложнее. Если бы это было так, к 20 годам многие из нас были бы супер уверены в себе.

Как исправляется
Для начала я определяю какие конкретно проблемы вызывают низкую самоценность. Допустим это обе - перфекционизм и обесценивание.

С каждой работа идёт отдельно. Разные корни, разные ценности, разные причины возникновения.

Далее важно определить что именно стало тем первым кирпичом, что заложил так называемый гештальт, например для перфекционизма. В моем случае это были слова отца, которые он повторял сколько я себя помню: “Если нормально сделать не можешь, не бери молоток”.
И вместо молотка просто были разные вещи. Картошка, нож, обои, веник.. Всё что угодно.

Далее нужно очень точно определить какую пользу сегодня я вижу в перфекционизме. До 27 лет я был уверен, что именно благодаря ему я такой успешный. Благодаря ему в 27 лет я зарабатывал 3700$. За месяц я получал столько, сколько мой отец за год.. А я из маленького города, закончил мелкий локальный вуз.. Я думал эта самая “Требовательность к себе” и делает меня крутым.

При чём перфекционизм у меня был избирательный. Я мог спокойно забить на уборку или посуду, НО НЕ НА РАБОТУ. Или достижения. Они всегда должны быть на 100%. 99% - это провал и неудача. “Нельзя перепрыгнуть пропасть на 99%” - сказал мне какой-то идиот и я радостно согласился.

Дальше же нужно “расшатать” эту ценность, которую я вижу. Действительно ли перфекционизм делает меня успешным? Или я так думаю. Один из моих любимых приёмов здесь: “А ты знаешь соизмеримо успешных тебе людей, но не перфекционистов?”

Чаще всего ответ: “Ну конечно. Вообще бесят такие. Я в офисе до 11 ночи, а он в 6 часов уходит и зп у него такая же как у меня. Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ”.

И ровно здесь всегда происходит надлом. Если я рационально и эмоционально понимаю, что перфекционизм не причина моего успеха, а блокер.. То я начну искать этому подтверждения. И память ОЧЕНЬ БЫСТРО выдаст их в огромном количестве.
Они и раньше были, вот только мы их не замечали.

Как выглядит жизнь с высокой самоценностью

И сейчас начинается самое интересное. Я расскажу, что происходит с людьми ПОСЛЕ исправления.
Под исправлением я подразумеваю - выравнивание своей ценности и ощущения оной.
  • Ошибка больше ничего не значит, если не несёт реального вреда.
  1. “Опозорился на звонке” - пофиг
  2. Плохо станцевал в клубе - пофиг
  3. С первого раза не сдал на права - …
  • Я уверен, что могу сделать что угодно и научиться всему. Вопрос только сил и времени.
  • Я очень легко начинаю новые занятия. Танцы, бизнес, смену карьеры.
  • У меня не бывает диких эмоциональных качелей “Утром я Бог, вечером лох”
  • Я долго могу насыщаться очередным достижением.. Месяц, квартал, ГОД.
  • Достижений становится СИЛЬНО больше, я ведь почти перестаю бросать.
  • Я понимаю и верю, что могу чем-то делиться. Кого-то учить, создавать блоги, бизнесы..
  • Собеседования, свидания, экзамены и прочие “оценочные” форматы - не вызывают сумасшедшего стресса, стыда и страха.

У меня также будут сложности, провалы, неудачи. Также нужно будет учиться навыкам. Но ни в каком из них не будет мыслей: “Ну я бездарность”.. “Я бесталанный”, “Я дурак”.
Как почувствовать самоценность и продать её задорого можно узнать здесь. Скорее переходи!
самоценность